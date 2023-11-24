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МТС сменила вице-президента по финансам

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

МТС назначила новым членом правления, вице-президентом по финансам Алексея Катунина, который ранее занимал должность директора по контроллингу МТС. Об этом говорится в сообщении компании.

МТС сменила вице-президента по финансам

Прежний вице-президент по финансам, член правления МТС Андрей Каменский покидает компанию. Он проработал на этой должности пять лет.

Алексей Катунин начал работу в МТС в 2009 году. В 2011 году стал ведущим экономистом отдела коммерческого контроллинга и прошел путь до директора департамента функционального контроллинга. С 2022 года занимал должность директора по контроллингу МТС, где отвечал за операционные финансы группы, в том числе финансовое планирование, бизнес-анализ, управление инвестиционным портфелем.

Алексей Катунин

Алексей Катунин. Фото: пресс-служба МТС

Как сообщает МТС, в обязанности вице-президента по финансам входит финансовое планирование, управление долговыми инструментами, дивидендная политика и другие стратегические вопросы бизнеса.

Фото на обложке: МТС

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