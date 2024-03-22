МТС запустила платформу для борьбы с телефонным мошенничеством. Сейчас ее тестируют несколько банков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию.
Платформа позволяет банкам в режиме реального времени получать данные о подозрительных действиях, основанных почти на 100 различных факторах.
Ранее такие системы могли учитывать несколько факторов, например, только подменные номера, сообщил глава Big Data МТС Виктор Кантор. В самой компании заявляют, что благодаря платформе точность определения мошеннических действий увеличилась на 45%.
Антифрод-система маркирует для банков номера абонентов, которые подвергаются телефонному мошенничеству, затем они анализируются по двум моделям. Первая — это профиль клиента на основе его действий, а вторая модель анализирует поток событий, звонков, сообщений и т. д., выявляя шаблоны, которые используют мошенники.
Фото на обложке: Unsplash
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