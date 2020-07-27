МТС запустит маркетплейс облачных игровых сервисов

МТС объявил о запуске маркетплейса в сфере облачного гейминга. Он объединит все платформы, представленные на российском рынке: GFN.RU, Loudplay, Playkey и Drova. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе МТС.

В компании также заявили, что облачный гейминг позволит быстро запускать игры и использовать качественную графику без покупки и обновления оборудования. Для игры потребуется быстрый и стабильный интернет.

«Это закономерный шаг в реализации стратегии МТС по развитию гейминга после запуска собственной стриминговой платформы wasd.tv и покупки киберспортивной организации Gambit Esports», — отметил директор департамента продуктов и партнерств МТС Максим Лаптев.

Маркетплейс будет работать на компьютерах с Windows 7 или выше и на macOS. При этом платформы Loudplay, Playkey и Drova дают возможность играть на ПК и ноутбуках. Gfn.ru, кроме того, работает через смартфоны и ТВ на базе Android.

По сообщению компании, клиентам будут предложены специальные условия для использования маркетплейса:

через gfn.ru игрокам будет доступен кешбэк 99 рублей в месяц,

через Playkey и Drova предоставят бесплатный промопериод,

для игроков через Loudplay предложат бонусные часы.

Подключение и оплата подписки доступны в самом маркетплейсе, а также в приложении «Мой МТС» в разделе «Акции».

В марте 2019 года МТС перевел в открытое бета-тестирование интерактивную медиаплатформу wasd.tv. Это стриминговый сервис, на базе которого МТС развивает решения в области гейминга, профессионального киберспорта и мультимедийного контента. Киберспортивным партнером платформы является организация Gambit Esports. О ее покупке МТС объявил в 2018 году.

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