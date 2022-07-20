МТС до конца 2022 года собирается нанять более 5 тыс. IT-специалистов, сообщила компания. На увеличение фонда оплаты труда, обучение и «создание комфортной среды» выделено более 3 млрд рублей.

МТС потратит на наем IT-специалистов 3 млрд рублей до конца года