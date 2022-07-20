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МТС потратит на наем IT-специалистов 3 млрд рублей до конца года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

МТС до конца 2022 года собирается нанять более 5 тыс. IT-специалистов, сообщила компания. На увеличение фонда оплаты труда, обучение и «создание комфортной среды» выделено более 3 млрд рублей.

МТС потратит на наем IT-специалистов 3 млрд рублей до конца года

IT-специалисты привлекаются в штат «МТС Диджитал». Компания ищет разработчиков Java, .net, JS, Python, Golang, специалистов мобильной разработки. Также востребованы DevOps-инженеры, аналитики, специалисты по Data Science и руководители команд.

Вакансии открыты в подразделениях, развивающих цифровые сервисы на основе Big Data, AI, облачной инфраструктуры и других.

За счет укрепления команды разработчиков МТС рассчитывает быстрее развивать экосистемные продукты (KION, «МТС Маркетолог», MTS Cloud) и запускать новые направления технологических продуктов.

Инвестиции также пойдут на расширение социального пакета для сотрудников. К компенсации фитнеса, спорзала, корпоративного психолога, массажиста, ДМС и образовательных треков добавилась закупка питания, сезонных фруктов и овощей.

Фото на обложке: Deman / Shutterstock

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