Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

МТС и Ericsson развернули зону 5G на заводе «КамАз»

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Оператор связи МТС и производитель цифрового оборудования Ericsson развернули промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «КамАз» в Набережных Челнах. Проект был поддержан правительством Республики Татарстан. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе оператора.

МТС и Ericsson развернули зону 5G на заводе «КамАз»

На заводе развернули системы видеонаблюдения и групповой связи, защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и VR/AR-платформу для удаленного обучения персонала. 

Частная сеть «КамАз» поддерживает технологии 5G и LTE. Во время тестирования максимальная скорость передачи данных в стандарте LTE достигла 46 Мбит/сек, в стандарте 5G — 870 Мбит/сек.

В апреле 2018 года МТС, «КамАз» и Ericsson подписали соглашение о сотрудничестве в области создания сетей связи для беспилотного автотранспорта, разработки и внедрения промышленного интернета вещей, автоматизации производства на заводе.

В 2019 году «Роснано» и «КамАз» стали стратегическими партнерами в проекте разработки и производства батарей для электротранспорта и напольной техники на основе литий-ионных аккумуляторов.

Фото: ilmarinfoto / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

1 февраля 2020

Акселератор - Skolkovo Community

3 февраля — 18 апреля 2020

UX-АНАЛИТИКА

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ