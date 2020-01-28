МТС и Ericsson развернули зону 5G на заводе «КамАз»

Оператор связи МТС и производитель цифрового оборудования Ericsson развернули промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «КамАз» в Набережных Челнах. Проект был поддержан правительством Республики Татарстан. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе оператора.

На заводе развернули системы видеонаблюдения и групповой связи, защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и VR/AR-платформу для удаленного обучения персонала.

Частная сеть «КамАз» поддерживает технологии 5G и LTE. Во время тестирования максимальная скорость передачи данных в стандарте LTE достигла 46 Мбит/сек, в стандарте 5G — 870 Мбит/сек.

В апреле 2018 года МТС, «КамАз» и Ericsson подписали соглашение о сотрудничестве в области создания сетей связи для беспилотного автотранспорта, разработки и внедрения промышленного интернета вещей, автоматизации производства на заводе.



В 2019 году «Роснано» и «КамАз» стали стратегическими партнерами в проекте разработки и производства батарей для электротранспорта и напольной техники на основе литий-ионных аккумуляторов.