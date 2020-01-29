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МТС, Минздрав и «Медси» выпустили приложение для контроля здоровья сердца

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Оператор МТС вместе с центром кардиологии Министерства здравоохранения РФ создали бесплатное приложение «МТС 120/80». С помощью него можно рассчитать «возраст» сердца, хранить записи о давлении и приеме лекарств, а также с консультироваться с кардиологом «Медси». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе оператора.

МТС, Минздрав и «Медси» выпустили приложение для контроля здоровья сердца

Пользователь может внести данные о своем давлении, загрузив фотографию экрана тонометра. Из ежедневных замеров составится график. Если мониторинг обнаружит в показателях отклонение от современных норм артериального давления, приложение обратит на это внимание пользователя. Также оно может составить отчет для врача.

Как заявляют в МТС, все расчеты рисков соответствуют клиническим рекомендациям Минздрава РФ.

Система может напоминать о том, что нужно начать новый курс или что упаковка заканчивается. Для этого надо сфотографировать саму пачку и вписать сведения о дозировке, кратности и длительности приема. 

Чтобы получить консультацию кардиолога «Медси» или вызвать врача домой, пользователю нужно будет перейти из «МТС 120/80» в сервис телемедицины SmartMed.

«Возраст» сердца приложение рассчитывает на основе калькулятора по шкале SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation): наличие заболеваний, случаев инфаркта и инсульта, уровень холестерина в крови, возраст и пол.

«Почти каждый второй взрослый россиянин имеет повышенное артериальное давление ― артериальную гипертонию, при этом половина людей с гипертонией не знает о своём диагнозе. Регулярный самостоятельный контроль давления помогает снизить вероятность возникновения этих осложнений», ― прокомментировала Нана Погосова, представитель Минздрава, профессор, доктор медицинских наук.

Фото: Billion Photos / Shutterstock

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