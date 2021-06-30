МТС купила провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ за 5 млрд рублей

«С покупкой актива мы сможем в минимальные сроки интегрировать в нашу B2B-линейку продуктов перспективные решения МТТ, что позволит через несколько лет вывести МТС в лидеры российского рынка виртуальных АТС и Telecom API.

Интеграция решений МТТ поможет нам усилить позиции в таких направлениях как интернет-торговля, доставка и логистика товаров, медицинские учреждения, продажа и бронирование билетов, службы такси», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.