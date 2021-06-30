МТС купила провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ за 5 млрд рублей

МТС закрыла сделку по покупке федерального провайдера телеком- и ИТ-решений для бизнеса «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) за 5 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении МТС.
Помимо классических B2B- и межоператорских телеком-услуг МТТ предоставляет интеллектуальные услуги для бизнес-клиентов на основе коммуникационных платформ CpaaS и коммуникационного интерфейса прикладного программирования API.
«С покупкой актива мы сможем в минимальные сроки интегрировать в нашу B2B-линейку продуктов перспективные решения МТТ, что позволит через несколько лет вывести МТС в лидеры российского рынка виртуальных АТС и Telecom API.
Интеграция решений МТТ поможет нам усилить позиции в таких направлениях как интернет-торговля, доставка и логистика товаров, медицинские учреждения, продажа и бронирование билетов, службы такси», — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.
Гендиректор МТТ Евгений Васильев считает, что «синергия компетенций в области телекоммуникаций, голосовых услуг и облачных сервисов открывает новые возможности для цифровой трансформации бизнеса клиентов».
Сделка получила все корпоративные одобрения и разрешение ФАС.
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