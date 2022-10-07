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МТС вложилась в компанию «Навител» для развития навигационных и картографических решений

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

МТС и ее «дочка» «МТС Авто» инвестировали в российского провайдера навигационных и картографических решений «Навител», говорится в сообщении МТС. Сумма сделки не раскрывается.

МТС вложилась в компанию «Навител» для развития навигационных и картографических решений

По итогам сделки МТС получит контроль в «Навителе» и начнет создавать собственную геоплатформу для развития сервисов экосистемы и решений для транспорта.

«МТС Авто» и «Навител» за счет синергии и инвестиций МТС получат ресурсы для улучшения картографии, онлайн-сервисов и IT-процессов, в том числе для решения задач по использованию картографии для беспилотных автомобилей в будущем, сообщил гендиректор «МТС Авто» Денис Смирнов, слова которого приводятся в сообщении.

«МТС Авто» предоставляет услуги скоростного интернета в автомобилях, разрабатывает автомобильные мультимедийные устройства, системы комфорта и телематики, а также программное обеспечение к ним.

«Навител» основана в 2006 году, является разработчиком и дистрибутором навигационного софта, независимым провайдером геосервисов и услуг мониторинга.

Фото на обложке: Unsplash

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