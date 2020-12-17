МТС запускает необанк для геймеров

МТС открывает необанк NUUM — платформу для совершения финансовых операций со специальными бонусами, которые можно потратить на дополнительные возможности в играх для ПК, игровых приставок, планшетов и смартфонов, говорится в релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

МТС открывает необанк для геймеров, стать клиентом которого сможет каждый, скачав приложение NUUM и выпустив виртуальную карту NUUM Virtual. Как отмечается в пресс-релизе компании, все операции происходят онлайн, без посещения офиса или доставки документов курьером.

Совершая привычные ежедневные траты по карте, клиенты NUUM смогут накапливать бонусные NUUM Points (пойнты) и обменивать их на внутриигровые товары и валюты.

Первым партнером NUUM из игровой индустрии стала компания Gaijin Entertainment, разработчик и издатель более 30 игр для ПК, приставок, планшетов и смартфонов, в том числе Enlisted, War Thunder, Crossout, CRSED: F.O.A.D. и «Ил-2 Штурмовик: Крылатые хищники».

Все новые клиенты NUUM получают 1000 приветственных бонусов, которые можно потратить на подключение премиум-аккаунтов в играх War Thunder и Crossout. После этого 10% от каждого платежа по карте NUUM будет конвертироваться в пойнты — их пользователи NUUM смогут обменивать в том числе на эксклюзивные айтемы, недоступные для покупки в магазинах игр.

На первом этапе NUUM будет выпускать дебетовые карты, в перспективе планируется расширение линейки карточных продуктов, в том числе кредитных. Пополнить счёт NUUM можно онлайн-переводом средств из любых банков.

«Мы решили совместить опыт работы МТС в гейминге с нашим опытом в финансовых технологиях и предложить интересный продукт для этой аудитории в формате необанка. Сейчас мы запускаем базовую версию приложения NUUM, но уже в ближайшее время планируем существенно расширить перечень предлагаемых финансовых сервисов и бонусов», — приводятся в релизе слова вице-президент МТС по финансовым сервисам, председателя правления МТС Банка Ильи Филатова.

Ранее компания запустила маркетплейс для геймеров, который объединил все платформы, представленные на российском рынке — GFN.RU (на технологиях NVIDIA GeForce NOW), Loudplay, Playkey и DROVA.

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