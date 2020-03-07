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МТС запустит свои магазины в новом формате

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Весной 2020 года МТС начнет менять формат своей розничной сети. К существующему стандартному формату добавятся три новых. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя оператора.

МТС запустит свои магазины в новом формате

Сейчас стандартный магазин МТС имеет площадь 30–50 кв. м, оборудован витринами со смартфонами и аксессуарами, терминалами самообслуживания для получения операторских услуг и стойкой консультанта.

Какие форматы магазинов будет развивать МТС:

  • Шоурумы от 150 кв. м, разделенные на демонстрационные зоны, в которых можно будет протестировать решения МТС в сферах «умного» дома и киберспорта, попробовать, как работают новые смартфоны и установленные на них приложения от оператора.

Шоурумы будут располагаться на центральных улицах в городах присутствия, они должны стать местом для демонстрации экосистемы МТС. Главная задача таких магазинов — имиджевая, поэтому они могут быть планово убыточными, объяснил представитель МТС. За год компания планирует открыть от 50 до 80 шоурумов.

  • Флагманские салоны. Они меньше шоурумов — от 70 до 120 кв. м, будут располагаться в локациях с высоким трафиком.
  • Мини-салоны находятся там, где невозможно размещение большого офиса. В точках площадью до 20 кв. м установят терминалы самообслуживания для получения абонентских и финансовых услуг от «МТС Банка».

Инвестиций в переоборудование розницы в МТС не назвали. Однако источник, близкий к компании, сообщил РБК, что открытие одного шоурума в Москве или Санкт-Петербурге обойдется приблизительно в 20 млн рублей, а в регионах значительно меньше.

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