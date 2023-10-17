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МТС бесплатно обучит продвинутому программированию на Python и основам машинного обучения

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

МТС запустила Школу аналитиков данных, где будет бесплатно обучать продвинутому программированию на Python, основам классического машинного обучения и инструментам работы с Big Data, а также принципам построения ML-моделей. Об этом говорится в сообщении компании.

МТС бесплатно обучит продвинутому программированию на Python и основам машинного обучения

Обучение займет 10 месяцев, лучших студентов пригласят на работу в МТС. Чтобы стать студентом школы, нужно пройти тестовое задание до 24 октября. 

Для подготовки к тестированию компания рекомендует повторить основы статистики и теории вероятностей, линейной алгебры, операций с векторами, основы метрики качества моделей в ML, функций распределения, а также Python.

Начало обучения намечено на 7 ноября 2023 года, оно пройдет в онлайн-формате. Студенты будут заниматься два раза в неделю, решать практические кейсы и получать ревью от преподавателей. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.

Все преподаватели курса являются действующими сотрудниками центра Big Data МТС.

Фото на обложке: areporter / Shutterstock

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