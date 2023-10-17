МТС бесплатно обучит продвинутому программированию на Python и основам машинного обучения

МТС запустила Школу аналитиков данных, где будет бесплатно обучать продвинутому программированию на Python, основам классического машинного обучения и инструментам работы с Big Data, а также принципам построения ML-моделей. Об этом говорится в сообщении компании.

Обучение займет 10 месяцев, лучших студентов пригласят на работу в МТС. Чтобы стать студентом школы, нужно пройти тестовое задание до 24 октября.

Для подготовки к тестированию компания рекомендует повторить основы статистики и теории вероятностей, линейной алгебры, операций с векторами, основы метрики качества моделей в ML, функций распределения, а также Python.

Начало обучения намечено на 7 ноября 2023 года, оно пройдет в онлайн-формате. Студенты будут заниматься два раза в неделю, решать практические кейсы и получать ревью от преподавателей. Для работы с большими данными МТС предоставит свой собственный кластер.

Все преподаватели курса являются действующими сотрудниками центра Big Data МТС.

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