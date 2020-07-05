МТС и Rate&Goods запустили доставку из районных продуктовых магазинов

МТС вместе с Rate&Goods запустила сервис доставки продуктов, к которому могут подключиться магазины формата «у дома» и микросети. Об этом Rusbase рассказали в МТС.

В приложении Rate&Goods пользователи могут заказать экспресс-доставку продуктов из ближайших магазинов, сравнив их цены и ассортимент.

Сервис доступен жителям московских районов (Покровское-Стрешнево, Даниловский, Кузьминки) и населенных пунктов Подмосковья (Мытищи, Королев, деревня Шолохово). При этом территориальных ограничений у сервиса нет – заказы будут доступны по всей стране по мере подключения новых торговых точек.

По словам представителя МТС, за первый день работы сервиса партнеры получили заявки о подключении первых двух десятков магазинов.

Чтобы присоединиться к сервису, магазин должен быть подключен к онлайн-кассе МТС. Систему доставки магазины должны организовать самостоятельно, например, наняв пешего курьера.

Сервис помогает информировать потенциальных клиентов и дает возможность небольшим магазинам конкурировать с торговыми сетями на рынке экспресс-доставки.

По оценкам МТС, объем рынка экспресс-доставки продуктов достигнет 35-40 млрд рублей к концу года.

«Сейчас эту нишу занимают крупные торговые сети и агрегаторы. Чтобы составить им достойную конкуренцию, малый бизнес должен иметь возможность организовать свою доставку и рассказать о такой опции потенциальным покупателям», – отметил гендиректор «МТС Кассы» Максим Исаев.

По оценкам Rate&Goods, почти треть рынка ритейла в России приходится на независимые магазины и микросети.

Зачастую такие магазины могут организовать доставку своими силами по району, но у них нет возможности сделать собственное IT-решение для оформления заказа и уж тем более заниматься его продвижением, считает гендиректор Rate&Goods Роман Майстер.

«Мы убеждены, что наш проект с МТС не конкурирует с уже существующими сервисами доставки, которые ориентируются на крупный сетевой ритейл или открывают собственные склады и при этом в любом случае работают исключительно на Москву и Санкт-Петербург, а закрывает важную, востребованную потребителями и продавцами и до сих пор не занятую нишу на рынке», — сообщил Майстер.

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