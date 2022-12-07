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МТС сменила руководство розничной сети

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС сменила руководство розничной сети. Нынешний глава направления Фарид Камалов, который проработал в должности полтора года, ушел в компанию-ритейлера одежды Concept Group на должность генерального директора.

МТС сменила руководство розничной сети

О кадровых изменениях сообщили в пресс-службе МТС.

Розничный бизнес телеком-оператора возглавил Андрей Губанов. До назначения он два года был директором по оборудованию в телекоммуникационном бизнесе МТС, а до прихода в компанию работал в «М.Видео-Эльдорадо» и управлял магазинами цифровой электроники m_mobile. Андрей Губанов вступит в должность 1 января 2023 года.

Нынешний генеральный директор розничной сети МТС Фарид Камалов, который занимал эту должность полтора года, ушел из компании. Камалов возглавил компанию-ритейлера одежды Concept Group.

Последние кадровые изменения в руководстве МТС произошли в июле текущего года. Топ-менеджмент МТС пополнился двумя новыми должностями, с одним из вице-президентов компания не стала продлевать трудовой договор.

Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock

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