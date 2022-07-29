МТС объявила о кадровых назначениях в руководстве. Топ-менеджмент МТС пополнился двумя новыми должностями, с одним из вице-президентов компания не стала продлевать трудовой договор.
МТС учредила две новые должности, а на одной из них сменила человека. Об этом рассказали в пресс-службе МТС.
На новую должность вице-президента по цифровым продуктам назначили гендиректора «Салюта для бизнеса» из Сбербанка Марину Натасенко. Она вступит в должность 5 сентября.
На новую позицию директора по кибербезопасности приняли Евгению Наумову, которая раньше работала в «Лаборатории Касперского» в должности вице-президента по корпоративному бизнесу.
С вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Русланом Ибрагимовым МТС не стала продлевать договор. Его место в компании займет уже бывший глава департамента регуляторной политики и взаимодействия с федеральными органами власти Андрей Рего.
Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko /
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