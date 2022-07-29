Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

МТС объявила о кадровых назначениях в руководстве

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

МТС объявила о кадровых назначениях в руководстве. Топ-менеджмент МТС пополнился двумя новыми должностями, с одним из вице-президентов компания не стала продлевать трудовой договор.

МТС объявила о кадровых назначениях в руководстве

МТС учредила две новые должности, а на одной из них сменила человека. Об этом рассказали в пресс-службе МТС.

На новую должность вице-президента по цифровым продуктам назначили гендиректора «Салюта для бизнеса» из Сбербанка Марину Натасенко. Она вступит в должность 5 сентября.

На новую позицию директора по кибербезопасности приняли Евгению Наумову, которая раньше работала в «Лаборатории Касперского» в должности вице-президента по корпоративному бизнесу.

С вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти Русланом Ибрагимовым МТС не стала продлевать договор. Его место в компании займет уже бывший глава департамента регуляторной политики и взаимодействия с федеральными органами власти Андрей Рего.

Фото на обложке: Vladimir Zhupanenko / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Наплыв аудитории: как технологически подготовиться онлайн-платформам?
  2. 2 Цифровые школьные учебники начали продавать по подписке
  3. 3 Токенизация для онлайн-торговли, супераппы в России и денежные переводы от МТС: финтех-дайджест
  4. 4 Как увеличить число пользователей приложения с помощью онлайн-соревнований
  5. 5 Цифры дня. $1499 за набор виртуальной реальности

ВОЗМОЖНОСТИ

01 августа 2022

Data Hack

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

06 августа 2022

Академия больших данных

09 августа 2022

StartupDrive

Все ВОЗМОЖНОСТИ