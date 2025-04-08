Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
ЛАНИТ
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская
Мобильный оператор МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В службе уточнили, что последний оператор из «большой четверки», сохранявший дополнительную плату для абонентов на полуострове.
МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе
  1. Новости

МТС уведомил ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. «Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана», — заявили в ФАС.

ФАС одобрила новые принципы тарификации МТС, которые оператор будет внедрять поэтапно. Полная отмена роуминга запланирована не позднее 30 июня 2025 года.

ФАС также напомнила, что ранее служба признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство и предписала прекратить взимать дополнительную плату за услуги связи на полуострове. Компания обжаловала решение, но Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства.

  • 28 февраля «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Их пользователи стали оплачивать услуги по стандартным тарифам.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

Материалы по теме