МТС отменит роуминг в Крыму и Севастополе
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МТС уведомил ФАС о добровольном исполнении предписания службы и прекращении судебного обжалования. «Во время пребывания абонентов на территории Республики Крым и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана», — заявили в ФАС.
ФАС одобрила новые принципы тарификации МТС, которые оператор будет внедрять поэтапно. Полная отмена роуминга запланирована не позднее 30 июня 2025 года.
ФАС также напомнила, что ранее служба признала МТС нарушившим антимонопольное законодательство и предписала прекратить взимать дополнительную плату за услуги связи на полуострове. Компания обжаловала решение, но Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства.
- 28 февраля «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Их пользователи стали оплачивать услуги по стандартным тарифам.
Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM
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