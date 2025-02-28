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«Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

С 28 февраля операторы «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Теперь пользователи смогут оплачивать услуги по стандартным тарифам.

«Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе
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«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, смс и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», — заявили в ФАС.

  • В конце октября 2024 года регулятор признал «Мегафон» и МТС нарушившими антимонопольное законодательство, поскольку компании взимали допплату с абонентов в Севастополе и Крыму «в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования». В ведомстве уточнили, что «Мегафон» взимал 2,2 тыс. рублей за 1 ГБ мобильного интернета, МТС — 1,2 тыс. рублей, а «Билайн» — 140 рублей в сутки.
  • «Мегафон» пообещал отменить наценку 18 ноября, Yota — 16 декабря. Обе компании обязались исполнить предписание службы не позднее 28 февраля. В ФАС напомнили, что роуминг ранее отменили «Билайн», «Т2 Мобайл», ООО «ВТБ Мобайл» и «Ростелеком». Крымские операторы ООО «К-телеком» и ООО «КТК-телеком» также отменили роуминг для своих абонентов при поездках по России.
  • МТС пытался оспорить решение ФАС об отмене роуминга в Крыму и Севастополе, однако Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ведомства. В компании поясняли RB.RU, что в регионах, где у оператора нет инфраструктуры, он несет расходы за доступ абонентов к инфраструктуре других операторов.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM

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