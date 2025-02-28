С 28 февраля операторы «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Теперь пользователи смогут оплачивать услуги по стандартным тарифам.

«Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе

https://rb.ru/news/megafon-yota-crimea/

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