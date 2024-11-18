«Мегафон» отменит допплату для абонентов в Крыму и Севастополе по требованию ФАС

«Мегафон» отменит роуминг в Севастополе и Крыму не позднее 28 февраля 2025 года по требованию Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая признала оператора нарушившим антимонопольное законодательство. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.

«Сотовый оператор представил в ФАС письмо об исполнении предписания по отмене наценки за пользование услугами связи в Крыму и Севастополе. Компания отменит роуминг не позднее 28 февраля 2025 года. ФАС посчитала срок реализации технически обусловленным», — сказано в сообщении.

Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана, добавили в службе. Ранее ее требования также исполнили в «Билайне» — оператор добровольно отменит наценку и с 1 января 2025 года приведет тарифы к уровню домашнего региона.

В конце октября в ФАС сообщили, что регулятор признал «Мегафон» и МТС нарушившими антимонопольное законодательство, потому что они начали взимать допплату с абонентов в Севастополе и Крыму «в отсутствие экономического, технологического и иного обоснования». В ведомстве уточнили, что «Мегафон» взимал 2,2 тыс. рублей за 1 ГБ мобильного интернета, МТС — 1,2 тыс. рублей, а «Билайн» — 140 рублей в сутки.

В МТС RB.RU сообщили, что в тех регионах, где у оператора нет своей инфраструктуры (в том числе в Севастополе и Крыму), он несет расходы за доступ своих абонентов к инфраструктуре других операторов. Документы, которые подтверждают эти расходы, в МТС передали ФАС. Решение службы оператор обжалует в суде.