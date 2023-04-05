«Дочка» МТС купила у АФК «Система» рекламную платформу Segmento

Дочернее предприятие МТС стало владельцем рекламной платформы Segmento. Сумма сделки не раскрывается. С этим приобретением МТС намерена увеличить долю на рынке рекламы.
ООО «Стрим» (дочернее предприятие МТС) приобрело 100% рекламной платформы Segmento (ООО «Сегменто») у венчурной структуры АФК «Система» Sistema_VC. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.
Стороны не раскрыли стоимость сделки. Для клиентов Segmento все текущие процессы останутся без изменений, уточнили в МТС.
С покупкой Segmento МТС намерена увеличить долю на рынке рекламы. Сделка позволит увеличить выручку за счет дополняющих друг друга технологий обеих компаний, рассказали в МТС.
По данным из ЕГРЮЛ, единственным владельцем ООО «Сегменто» пока является ООО «Система Венчур Кэпитал Фонд 1». По итогам 2021 года Segmento получила выручку в размере 893,6 млн рублей при чистой прибыли в 30,6 млн рублей.
В феврале МТС купила 67% в капитале группы Buzzoola. МТС рассчитывает, что покупка Buzzoola позволит ей ускорить развитие собственного AdTech-направления и увеличить долю на рынке рекламы.
Фото на обложке: пресс-служба МТС
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