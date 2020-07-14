МТС открыла первый шоурум с цифровыми витринами и роборукой для разливки кофе
МТС открыла в Москве первый магазин формата шоурум. Помимо классических отделов для обслуживания клиентов, продажи гаджетов и аксессуаров, там есть демонстрационные зоны для знакомства с сервисами компании. Об этом говорится в сообщении МТС.
В новом магазине покупатели смогут протестировать и подобрать цифровые решения для умного дома, киберспорта и гейминга, ТВ, а также банковские услуги, сервисы для малого и среднего бизнеса.
Магазин находится в Москве по адресу: улица Малая Дмитровка д. 5 стр. 2. Площадь шоурума составляет 250 кв. м., что превышает площадь классического салона МТС.
Пространство поделено на несколько зон:
- Mobile — классическая зона, в которой гаджеты и аксессуары представлены в открытой выкладке.
- Home — решения для дома. Покупатели могут ознакомиться с работой голосового помощника «Марвина» и умной колонки МТС, протестировать систему умного дома с различными датчиками и гаджетами.
- Game — зона посвящена киберспорту, геймингу и стримингу. Здесь можно поучаствовать в популярных онлайн-играх на установленных ноутбуках и постримить самостоятельно.
- В2В — зона для предпринимателей, в которой можно оценить сервисы и продукты для малого и среднего бизнеса — Workzen, Insider, «МТС Маркетолог», онлайн-кассы и другие.
- Банковская зона — продукты «МТС Банка». Здесь можно оформить дебетовую и кредитную карту, ипотеку и другие финансовые услуги компании.
Решения для обслуживания посетителей
«Цифровой помощник». Приложение для сотрудников магазина, которое позволяет искать необходимый товар для клиента и аксессуары к нему, сравнивать гаджеты, формировать корзину и отправлять всю информацию на кассу для оплаты.
Онлайн-витрина. Позволяет ознакомиться со всем ассортиментом розничной сети МТС, посмотреть наличие товара в других магазинах, самостоятельно изучить характеристики смартфонов или ознакомиться с тарифными планами. Пользователи могут оформить доставку на дом или зарезервировать товар для самовывоза из другого магазина.
Симкомат. Восстановить sim-карту можно без помощи специалистов шоурума. Для абонентов доступна самостоятельная процедура замены на терминале в случае возникновения очереди. Для этого необходим только паспорт.
Кофе от «Марвина». Роботизированная кофейня, в которой роборука нальет кофе после оплаты.
Фото: пресс-служба МТС
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