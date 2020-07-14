МТС открыла первый шоурум с цифровыми витринами и роборукой для разливки кофе

МТС открыла в Москве первый магазин формата шоурум. Помимо классических отделов для обслуживания клиентов, продажи гаджетов и аксессуаров, там есть демонстрационные зоны для знакомства с сервисами компании. Об этом говорится в сообщении МТС.

В новом магазине покупатели смогут протестировать и подобрать цифровые решения для умного дома, киберспорта и гейминга, ТВ, а также банковские услуги, сервисы для малого и среднего бизнеса.

Магазин находится в Москве по адресу: улица Малая Дмитровка д. 5 стр. 2. Площадь шоурума составляет 250 кв. м., что превышает площадь классического салона МТС.

Пространство поделено на несколько зон:

Mobile — классическая зона, в которой гаджеты и аксессуары представлены в открытой выкладке.

— классическая зона, в которой гаджеты и аксессуары представлены в открытой выкладке. Home — решения для дома. Покупатели могут ознакомиться с работой голосового помощника «Марвина» и умной колонки МТС, протестировать систему умного дома с различными датчиками и гаджетами.

— решения для дома. Покупатели могут ознакомиться с работой голосового помощника «Марвина» и умной колонки МТС, протестировать систему умного дома с различными датчиками и гаджетами. Game — зона посвящена киберспорту, геймингу и стримингу. Здесь можно поучаствовать в популярных онлайн-играх на установленных ноутбуках и постримить самостоятельно.

— зона посвящена киберспорту, геймингу и стримингу. Здесь можно поучаствовать в популярных онлайн-играх на установленных ноутбуках и постримить самостоятельно. В2В — зона для предпринимателей, в которой можно оценить сервисы и продукты для малого и среднего бизнеса — Workzen, Insider, «МТС Маркетолог», онлайн-кассы и другие.

— зона для предпринимателей, в которой можно оценить сервисы и продукты для малого и среднего бизнеса — Workzen, Insider, «МТС Маркетолог», онлайн-кассы и другие. Банковская зона — продукты «МТС Банка». Здесь можно оформить дебетовую и кредитную карту, ипотеку и другие финансовые услуги компании.

Решения для обслуживания посетителей

«Цифровой помощник». Приложение для сотрудников магазина, которое позволяет искать необходимый товар для клиента и аксессуары к нему, сравнивать гаджеты, формировать корзину и отправлять всю информацию на кассу для оплаты.

Онлайн-витрина. Позволяет ознакомиться со всем ассортиментом розничной сети МТС, посмотреть наличие товара в других магазинах, самостоятельно изучить характеристики смартфонов или ознакомиться с тарифными планами. Пользователи могут оформить доставку на дом или зарезервировать товар для самовывоза из другого магазина.

Симкомат. Восстановить sim-карту можно без помощи специалистов шоурума. Для абонентов доступна самостоятельная процедура замены на терминале в случае возникновения очереди. Для этого необходим только паспорт.

Кофе от «Марвина». Роботизированная кофейня, в которой роборука нальет кофе после оплаты.

Фото: пресс-служба МТС