МТС запустил в Сколково пилотную зону 5G

МТС и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) запустили на территории Сколково пилотную сеть 5G, работающую на диапазоне 4,9 ГГц. Об этом говорится в сообщении компании.

Пилотная зона открыта для тестирования разработок в области технологий 5G и создания на их основе отечественных перспективных индустриальных ИКТ-решений и сервисов с привлечением резидентов Сколково и индустриальных партнеров Сколтеха.

В сети 5G «МТС Сколтех» в диапазоне 4,9 ГГц задействована базовая станция, использующая отечественное программное обеспечение, которое разработано в Сколтехе и поддерживает международные открытые стандарты радиодоступа OpenRAN, говорится в сообщении.

Деятельность МТС и Сколтеха при поддержке Фонда «Сколково» будет сосредоточена в первую очередь на разработке российских промышленных решений 5G, а также аппаратно-программных комплексов для сетей нового поколения на основе архитектуры OpenRAN. Соответствующее соглашение о развитии решений OpenRAN стороны подписали в декабре 2019 года.

МТС, помимо Сколково, в 2019 году запустила пилотные зоны в Кронштадте и на ВДНХ, а августе 2020 года — в Томске на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, в октябре — в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке.

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