МТС предупредила часть абонентов о повышении тарифов

Российский сотовый оператор МТС предупредил часть абонентов о повышении тарифов с 17 января. При этом содержание всех тарифов остается без изменений

Компания решила снизить индивидуальную скидку в тарифе «Персональный». Корректировка затронет незначительное количество пользователей. Стоимость изменится из-за сложностей с оборудованием, пишут «Ведомости».

«Современные сети связи "опираются в основном на зарубежное оборудование", поставки которого в Россию сейчас «очень непросто организовать», из-за чего расходы на сервисное обслуживание увеличились. Изменение цен – необходимая мера, которая позволит нам сохранить все возможности связи, к которым вы привыкли», – объяснили в МТС.

В июле 2022 года российские власти отказали сотовым компаниям в прямой финансовой помощи. Операторы рассчитывали на льготную ставку по налогу на прибыль, мораторий на отчисления в резерв универсального обслуживания и льготные кредиты.

Меры поддержки, которые не прошли согласование:

льготная ставка налога на прибыль в размере 3% до конца 2024 года;

мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания, из него финансируется проект устранения цифрового неравенства в регионах;

льготные кредиты по ставке не более 3% на покупку телеком-оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи.

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