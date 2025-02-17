Сервис бронирования МТС Travel объявил о переезде на другую платформу

В марте сервис бронирования отелей МТС Travel сменит домен на travel.bronevik.com и поменяет название. Все процессы и обязательства по заказам путешественников будет выполнять Bronevik.com под одноименным брендом, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

«Клиенты МТС Travel будут автоматически перенаправляться на сайт travel.bronevik.com, туда же будут перенесены личные кабинеты пользователей. Для путешественников процесс бронирования значительно не изменится — под брендом Bronevik.com сохранится привычный интерфейс, раздел "Мои поездки" с текущими и архивными бронированиями», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что уже оформленные бронирования с заселением после начала марта будут обслуживаться в обычном режиме, пользователям не нужно делать дополнительных действий для подтверждения заказа. Служба поддержки продолжит работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, Bronevik.com продолжит работать в качестве B2B-поставщика для отельеров, турагентов, туристических агрегаторов и агентств делового туризма. «Для B2B-клиентов Bronevik.com переезд МТС Travel не повлечет никаких изменений в сотрудничестве», — подчеркнули в компании.

Там пояснили, что приняли решение о ребрендинге из-за изменения стратегии travel-вертикали МТС. В 2025 году она сконцентрируется на развитии B2B-бизнеса на базе Bronevik.com, а работа всех сервисов на одной платформе сделает процессы более эффективными, указали в МТС Travel.

Сервис Bronevik.com появился в 2008 году. В 2022-м МТС купила платформу за 4 млрд рублей. Bronevik.com имеет прямые контракты с 90 тыс. объектов размещения в России и странах ближнего зарубежья, отельную базу компания предоставляет большинству крупных онлайн тревел-агентств, а также сервисам делового туризма, турагентствам и туроператорам.

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