«МТС Travel» назначил двух новых топ-менеджеров

Сервис бронирования отелей «МТС Travel» (входит в цифровую экосистему МТС) назначил двух топ-менеджеров — директора по развитию бизнеса и директора по продажам дочерней компании Bronevik.com. Об этом говорится в сообщении МТС.
Директором по развитию бизнеса «МТС Travel» стал Сергей Еремкин, который до прихода в МТС руководил коммерческими командами в подразделениях «Яндекса», а еще ранее работал в Microsoft и Intel.
Еремкин будет отвечать за монетизацию и ценообразование, партнерства с отелями, туристическими агрегаторами и другими компаниями travel-рынка, в том числе международными. Под его руководством компания будет развивать совместные продукты с другими вертикалями экосистемы МТС.
Ранее эту должность занимал Чавдар Стоянов, который теперь состоит в совете директоров компании.
Сергей Еремкин
Представитель компании уточнил RB.RU, что должность директора по продажам новая.Директором по продажам дочерней компании Bronevik.com стал Андрей Куприянов, который ранее руководил продажами в IT- и fintech-компаниях. Куприянов будет заниматься масштабированием клиентской вертикали бизнеса.
Андрей Куприянов
Сервис бронирования отелей «МТС Travel» начал работать в 2022 году. Для развития отельного направления компания купила сервис «Броневик», у которого есть прямые контракты с отелями, апартаментами и другими объектами размещения. В МТС Travel также входит одноименная витрина отелей, брендированный онлайн-журнал и портал «Тонкости туризма».
Фото: «МТС Travel» / Depositphotos
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