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«МТС Travel» назначил двух новых топ-менеджеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис бронирования отелей «МТС Travel» (входит в цифровую экосистему МТС) назначил двух топ-менеджеров — директора по развитию бизнеса и директора по продажам дочерней компании Bronevik.com. Об этом говорится в сообщении МТС.

«МТС Travel» назначил двух новых топ-менеджеров

Директором по развитию бизнеса «МТС Travel» стал Сергей Еремкин, который до прихода в МТС руководил коммерческими командами в подразделениях «Яндекса», а еще ранее работал в Microsoft и Intel. 

Еремкин будет отвечать за монетизацию и ценообразование, партнерства с отелями, туристическими агрегаторами и другими компаниями travel-рынка, в том числе международными. Под его руководством компания будет развивать совместные продукты с другими вертикалями экосистемы МТС.

Ранее эту должность занимал Чавдар Стоянов, который теперь состоит в совете директоров компании. 

Сергей Еремкин

Сергей Еремкин

Представитель компании уточнил RB.RU, что должность директора по продажам новая.Директором по продажам дочерней компании Bronevik.com стал Андрей Куприянов, который ранее руководил продажами в IT- и fintech-компаниях. Куприянов будет заниматься масштабированием клиентской вертикали бизнеса.

Андрей Куприянов

Андрей Куприянов

Сервис бронирования отелей «МТС Travel» начал работать в 2022 году. Для развития отельного направления компания купила сервис «Броневик», у которого есть прямые контракты с отелями, апартаментами и другими объектами размещения. В МТС Travel также входит одноименная витрина отелей, брендированный онлайн-журнал и портал «Тонкости туризма».

Фото: «МТС Travel» / Depositphotos

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