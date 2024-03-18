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«МТС Travel» начал продавать билеты на самолет, автобус и поезд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«МТС Travel» начал продавать авиа, автобусные и железнодорожные билеты. По авиаперелетам доступны билеты от более чем 350 авиакомпаний. Оплатить покупку можно картой любого российского банка.

«МТС Travel» начал продавать билеты на самолет, автобус и поезд

Сервис «МТС Travel» запустил продажу транспортных билетов. К оплате принимаются карты любого российского банка, сообщили в пресс-службе компании. 

На витрине представлены билеты на самолет, поезд и автобус. При покупке билетов на поезд и автобус доступны направления по России и странам СНГ, для билетов на самолет доступны также зарубежные направления – всего от более чем 350 авиакомпаний.

Результаты поиска билетов можно отсортировать по десяти параметрам. В сервисе доступна в том числе покупка билетов на составные маршруты, например, поездом и автобусом. 

В ноябре 2022 года «МТС Travel» запустила сервис бронирования отелей, который создала при участии купленного ранее сервиса «Броневик».  

Фото на обложке: TravnikovStudio / Shutterstock

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