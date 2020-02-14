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МТС запустил платформу для микробизнеса и самозанятых

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Российский оператор и провайдер МТС объявил о запуске новой платформы для микробизнеса и самозанятых «МТС Твой бизнес». Она предоставляет доступ к IT-продуктам, которые помогут предпринимателям управлять своим делом. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе МТС.

МТС запустил платформу для микробизнеса и самозанятых

Сейчас на платформе есть три продукта:

  • Workzen — планировщик задач. Среди бесплатных функций: доска с профилями клиентов, календарь и напоминания о дедлайнах, доска с этапами работы по проектам и статусами по заказам, календарем, напоминаниями о дедлайнах. Также доступен в офлайн-режиме. 
  • МТС Маркетолог — сервис для самостоятельного запуска таргетированной мобильной и медийной рекламы в интернете. Работает на основе аналитики big data и специальных фильтров, задействует базу абонентов МТС. 
  • Insider — сервис для проверки контрагентов, который собирает официальные данные о юридических лицах в России, анализирует и предоставляет отчеты о благонадежности проверяемых компаний. Сервис работает на базе стартапа из корпоративного акселератора МТС. 

«У МТС существует ряд зарекомендовавших себя продуктов для малого бизнеса: от рекламных инструментов продвижения на основе big data до онлайн-касс и облачных сервисов. Создание единой платформы цифровых бизнес-решений — логичный шаг в развитии этого направления», — отметил первый вице-президент по клиентскому опыту и маркетингу МТС Вячеслав Николаев. 

Оплата сервисов Workzen и Insider реализована по подписной модели. В сервисе МТС Маркетолог оплата происходит за каждую рекламную кампанию в зависимости от фактического объема рекламы и выбранных настроек.

В планах МТС добавить на платформу услуги МТС Банка, конструкторы сайтов и документов, программу лояльности.  

Как сообщили в МТС, компании, у которых есть полезные для предпринимателей сервисы, могут стать партнерами площадки. Для того, чтобы добавить свой сервис, команда должна иметь ИП или юридическое лицо и соответствовать ряду критериев: от предоставления качественной поддержки пользователям до высокого уровня лояльности клиентов продукту. Чтобы стать партнером, нужно отправить заявку на почту [email protected]

Фото: baranq / Shutterstock

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