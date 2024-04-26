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Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду павербанков

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Сервис шеринга «МТС Юрент» запустил аренду павербанков. На текущем этапе аренда доступна в тестовом режиме в Москве, говорится в сообщении компании.

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» запустил аренду павербанков

Станции, в которых можно арендовать павербанки, отображаются на карте в приложении.

Стоимость аренды павербанка составляет 90 рублей за первый час и еще 100 рублей — до конца суток, стоимость следующих суток — 199 рублей.

 

В течение месяца число зарядных станций, подключенных к «МТС Юрент», вырастет до 3 тыс. Технологическим партнером сервиса выступила компания Get Energy.

В дальнейшем аренда павербанков будет доступна во всех городах, где присутствуют станции партнера.

В планах сервиса — к концу 2024 года нарастить количество зарядных станций до 20 тыс. в 120 городах страны. Увеличение плотности станций будет происходить в том числе за счет подключения новых технологических партнеров. 

«Мы запускаем этот проект как пилот, рассчитываем, что аренда павербанков создаст дополнительную ценность продукта и повысит частотность использования нашего приложения существующими пользователями, а также привлечет новых активных горожан», — сообщил генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«МТС Юрент» — оператор шеринговых электросамокатов в России, управляет флотом из более чем 100 тыс. электросамокатов в 124 городах России. С начала 2024 года входит в экосистему МТС.

Фото на обложке: Unsplash

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