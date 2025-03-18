МТС запустит пространства для взаимодействия МСП

МТС запустит площадки «МТС Бизнес Хаб», предназначенные для нетворкинга, развития и поддержки малого и среднего бизнеса, сообщили Русбейс в пресс-службе компании. Первый пилотный проект будет работать в Санкт-Петербурге с 1 по 25 апреля, в дальнейшем планируется масштабирование в другие регионы.

Что входит в программу? «МТС Бизнес Хаб» предложит бесплатные лекции, дискуссии, а также коворкинги и переговорные комнаты. Мероприятия будут посвящены кадровым вопросам, логистике, выходу на маркетплейсы, маркетинговым стратегиям и построению цепочек поставок, рассказали в МТС.

Спикерами выступят эксперты и представители крупных компаний, таких как Ozon, «Яндекс», СДЭК, Setters и HeadHunter. Руководители направлений МТС также поделятся трендами, которые помогут бизнесу внедрять новые технологии и развиваться, уточнили в пресс-службе.

Кроме образовательной программы, участники смогут получить советы от коучей и психологов по преодолению трудностей, выгорания, построению команды и репутации. В рамках неформальной части запланированы пробежки с бизнес-коучем, игры и ужины.

Зачем это нужно? Директор по маркетингу и развитию B2B МТС Андрей Михальченко заявил, что предприниматели нуждаются не только в финансовой и технологической поддержке, но и в сообществе для обмена опытом и информацией. Он подчеркнул, что проект позволит бизнесменам неформально общаться с лидерами отраслей, находить новые идеи и расширять взгляд на развитие своего дела.

В начале марта МТС Exolve, «дочка» МТС, запустила сервис синтеза речи на одноименной платформе, который позволяет бизнесу автоматизировать процессы озвучивания текста. В компании говорили, что нововведение упростит взаимодействие с клиентами и повысит его эффективность.

Фото на обложке: Austin Distel / Unsplash