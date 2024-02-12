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«МТС Банк» проведет IPO на Мосбирже весной 2024 года — Reuters

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«МТС Банк» проведет IPO на Мосбирже весной 2024 года, узнал Reuters. Банк рассчитывает привлечь до 15 млрд рублей. Организация не будет продавать свои акции, в сделке будут участвовать только новые ценные бумаги, указал источник издания.

«МТС Банк» проведет IPO на Мосбирже весной 2024 года — Reuters

«МТС Банк» готовится к проведению IPO на Мосбирже весной 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. 

В рамках IPO «МТС Банк» не собирается продавать свои акции, в сделке будут участвовать только новые ценные бумаги. По итогам публичного размещения организация рассчитывает привлечь до 15 млрд рублей. 

В «МТС Банке» уточнили, что не исключают разные сценарии развития бизнеса.  

Ранее сообщалось о созыве 7 марта внеочередного собрания акционеров организации, на котором рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании через дополнительную эмиссию.

Фото на обложке: Vladfotograf / Shutterstock

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