«МТС Банк» проведет IPO на Мосбирже весной 2024 года — Reuters

«МТС Банк» проведет IPO на Мосбирже весной 2024 года, узнал Reuters. Банк рассчитывает привлечь до 15 млрд рублей. Организация не будет продавать свои акции, в сделке будут участвовать только новые ценные бумаги, указал источник издания.

«МТС Банк» готовится к проведению IPO на Мосбирже весной 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

В рамках IPO «МТС Банк» не собирается продавать свои акции, в сделке будут участвовать только новые ценные бумаги. По итогам публичного размещения организация рассчитывает привлечь до 15 млрд рублей.

В «МТС Банке» уточнили, что не исключают разные сценарии развития бизнеса.

Ранее сообщалось о созыве 7 марта внеочередного собрания акционеров организации, на котором рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании через дополнительную эмиссию.

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