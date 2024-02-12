«МТС Банк» проведет IPO на Мосбирже весной 2024 года — Reuters

«МТС Банк» проведет IPO на Мосбирже весной 2024 года, узнал Reuters. Банк рассчитывает привлечь до 15 млрд рублей. Организация не будет продавать свои акции, в сделке будут участвовать только новые ценные бумаги, указал источник издания.
«МТС Банк» готовится к проведению IPO на Мосбирже весной 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
В рамках IPO «МТС Банк» не собирается продавать свои акции, в сделке будут участвовать только новые ценные бумаги. По итогам публичного размещения организация рассчитывает привлечь до 15 млрд рублей.
В «МТС Банке» уточнили, что не исключают разные сценарии развития бизнеса.
Ранее сообщалось о созыве 7 марта внеочередного собрания акционеров организации, на котором рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала компании через дополнительную эмиссию.
Фото на обложке: Vladfotograf /
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