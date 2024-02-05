Акционеры «МТС-банка» обсудят перспективы IPO на внеочередном собрании

Акционеры «МТС-банка» проведут 7 марта внеочередное собрание, где рассмотрят вопрос увеличения уставного капитала компании через допэмиссию, а также перспектива листинга на Московской бирже. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные центра раскрытия корпоративной информации и на источник, знакомый с планами банка.

О том, что «МТС-банк» возобновил планы провести IPO, стало известно в январе. Тогда сообщалось, что на рынок выведут миноритарную долю организации. Актив может быть оценен в 76,5-97 млрд рублей.

Если в ходе заседания в марте акционеры поддержат голосованием увеличение уставного капитала, у компании появится техническая возможность для IPO.

Как пояснили в кредитной организации, внеочередное собрание призвано повысить гибкость компании в принятии решений.



«МТС-банк» занимает 25-ю позицию среди российских банков по активам (449,8 млрд рублей по состоянию на 1 января), свидетельствуют данные Banki.ru. По капиталу организация на 27-й строчке (69,5 млрд рублей).

Минувшей осенью крупнейший акционер АФК «Системы» Владимир Евтушенков выражал сомнения по поводу IPO «МТС-банка» в 2024 году.

«В следующем году, боюсь, что нет», — отвечал Евтушенков на соответствующий вопрос журналистов.

«МТС-банк» находится под санкциями США с февраля 2023 года.

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