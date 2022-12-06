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Производитель обуви Munz намерен запустить линейки одежды под собственными брендами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский производитель обуви Munz Group намерен запустить линейки одежды под собственными торговыми марками. Продукция должна заместить на рынке товары уходящих из России западных брендов.

Производитель обуви Munz намерен запустить линейки одежды под собственными брендами

Компания разрабатывает коллекции женской и мужской одежды в среднем ценовом сегменте под брендами Thomas Munz и Salamander. Запуск первой мини-коллекции Thomas Munz планируется весной 2023 года, Salamander — осенью 2023 года. Также Munz Group начала разработку коллекции одежды для собственных брендов Briggs, Lolli I Polli и О2, сообщил «Коммерсантъ».

 Под развитие этого формата Munz Group рассматривает объекты площадью от 400 кв. м.

Эксперты предупредили, что в одежном ритейле, в отличие от обувного, уже прослеживается высокая конкуренция. Например, Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Sela, Love Republic) намерена запустить новый бренд женской одежды. По словам собеседника издания, новая марка может появиться на рынке уже в следующем году. 

На фоне ухода зарубежных брендов в российских торговых центрах на треть выросло количество открывшихся отечественных брендов. В стрит-ритейле Москвы открылись десятки магазинов новых марок.

Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Sela, Love Republic) решила увеличить формат магазинов и расширить продуктовую матрицу. Так, в Zarina впервые появилась одежда для мужчин, в Love Republic — спортивная линейка, обувь и нижнее белье, в Sela — вещи для малышей до двух лет, вернулась мужская коллекция.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

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