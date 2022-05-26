Цифровой стартап-хаб SberUnity и аудиосервис «Звук» ко Дню предпринимателя составили семь плейлистов для разных ситуаций из жизни основателей технологических стартапов. Несколько сотен предпринимателей отвечали на вопросы о том, какую музыку они слушают, чтобы настроиться на питч, или, наоборот, расслабиться после работы.

«Релакс предпринимателя» и «перед жарким питчем»: SberUnity и «Звук» составили плейлисты для бизнеса