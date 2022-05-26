«Релакс предпринимателя» и «перед жарким питчем»: SberUnity и «Звук» составили плейлисты для бизнеса

Цифровой стартап-хаб SberUnity и аудиосервис «Звук» ко Дню предпринимателя составили семь плейлистов для разных ситуаций из жизни основателей технологических стартапов. Несколько сотен предпринимателей отвечали на вопросы о том, какую музыку они слушают, чтобы настроиться на питч, или, наоборот, расслабиться после работы.
Опрос показал, что музыка сопровождает почти половину (45%) предпринимателей в течение всего дня: они слушают ее и во время работы, в автомобиле, во время занятий спортом. В разных ситуациях основатели стартапов отдают предпочтение разным музыкальным стилям, но все же чаще всего они выбирают композиции в рок-жанре.
В плейлистах опытных топ-менеджеров рок-музыка имеет безоговорочное лидерство (Queen, Iggy Pop и Guns N' Roses, Black Pumas, Imagine Dragons), начинающие предприниматели в возрасте 14–18 лет помимо рока слушают рэп и хип-хоп (L'One, Макс Корж).
- Моменты достижения значимых успехов стартаперы празднуют треками следующих жанров: рок — 50% (Pink Floyd, Queen, Linkin Park), рэп и хип-хоп — 16% (Баста, Eminem), классика — 14% (Karl Jenkins, Celticana). Плейлист: Для успешного раунда
- С рутинными задачами предпринимателям помогает справиться классчиеская музыка— 29% (Wolfgang Amadeus Mozart), электро — 20% (Del Mar), джаз — 19% (Julie London, Perry Como). Плейлист: Для трансформации рутины
- Творческие задачи стартаперы решают, слушая рок — 33% (Metallica, AC/DC, Bob Dylan), классику — 16% (Johann Sebastian Bach), электронную музыку — 16% (Daft Punk, Ten Madison). Плейлист: Источник вдохновения
- Расслабляться после тяжелой рабочей недели технологические предприниматели любят под джаз — 24% (David A. Stewart, Candy Dulfer), поп — 20% (The Weeknd, Dua Lipa, Maroon 5), рок — 17% (Black Sabbath, Bob Dylan). Плейлист: Релакс предпринимателя
- Снять стресс и волнение перед важной встречей или сложными переговорами помогают рок — 36% (Manowar, Apocalyptica, Rammstein, КИНО), классика — 24% (Сергей Рахманинов, Luciano Pavarotti, Niccolo Paganini), рэп и хип-хоп — 11% (Drake, Kanye West, Eminem). Плейлист: Для сложных переговоров
- Когда нужно быстро взбодриться перед питчем инвестору или потенциальному заказчику, да и перед любым другим публичным выступлением, фаундеры слушают рок — 50% (Queen, Guns N' Roses, Кипелов), электронную музыку — 13% (Prodigy, Skrillex, Depeche Mode), рэп и хип-хоп — 10% (Eminem, 50 cent, L’one). Плейлист: Перед жарким питчем
- Чтобы «раскачать» танцпол, стартаперы слушают рок — 30% (AC/DC, Korn, «Леприконсы»), электронную музыку — 27% (Swedish House Mafia, M83, Daft Punk), поп — 21% (Akon, Justin Timberlake, Stromae, «Руки Вверх»). Плейлист: Корпоратив по-стартаперски
Фото на обложке: Unsplash
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