Илон Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск продал 7,9 млн акций компании на сумму $6,9 млрд, сообщает CNBC. За последние 10 месяцев миллиардер продал акции компании на $32 млрд.
Сделка состоялась после ежегодного собрания акционеров Tesla 4 августа.
Акции были проданы через несколько недель после того, как бизнесмен отказался покупать Twitter за $44 млрд и следующих за этим судебных исков. По сведениям Bloomberg, деньги могут потребоваться Маску на случай, если ему придется закрыть сделку.
В своем Twitter-аккаунте Маск утвердительно ответил на вопрос пользователя о том, выкупит ли он акции, если сделка не состоится.
По данным Bloomberg, за последние десять месяцев бизнесмен продал акции Tesla на сумму около $32 млрд. В прошлый раз — в конце апреля, тогда после продажи Маск выручил $8,4 млрд. После этого он утверждал, что больше не планирует продавать ценные бумаги.
Сейчас объем принадлежащих Маску бумаг Tesla составляет 155 млн, или чуть менее 15%, пишет Reuters.
Маск договорился с Twitter о покупке соцсети в апреле. Планировалось, что стороны должны закрыть сделку до конца 2022 года, однако 9 июля миллиардер отказался от нее. Адвокаты предпринимателя заявляли, что компания не предоставила ему полную информацию, чтобы оценить бизнес. В Twitter убеждены, что Маск отказывается от сделки из-за того, что она перестала отвечать личным интересам бизнесмена.
13 июля акционеры Twitter через суд потребовали от Маска завершить сделку, предприниматель подал встречный иск.
Фото на обложке: Rokas Tenys /
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