Илон Маск назвал три простых шага, которые помогли ему добиться успеха

Глава Tesla и Space X Илон Маск рассказал о том, каким, по его мнению, качеством должен обладать предприниматель, а также назвал три шага, которые позволят этого достичь. Его слова передает Inc.

«Вы должны принять тот факт, что вы можете быть неправы. Ваша цель — научиться меньше ошибаться», — сказал Илон Маск в интервью на энергетической конференции в Норвегии.

Маск считает, что очень важно быть гибким и готовым менять свой образ мышления в зависимости от контекста и ситуаций вокруг.

По словам главы Tesla, чтобы быстрее и легче осознавать проблемы в бизнесе и минимизировать их последствия, нужно с первых дней работы принять мысль, что вы можете быть неправы. Маск объяснил, как это сделать.

Воспользуйтесь возможностью быть лучше остальных

Маск рассказал, что когда он захотел построить миниатюрную теплицу для колонизации Марса в рамках Mars Oasis project, он поехал в Россию, чтобы купить межконтинентальные баллистические ракеты (ICBMs). Стоимость одной — $8 млн.

Тогда бизнесмен решил создать более доступные ракеты и открыл для этого собственную компанию.

«Если вы выходите на существующий рынок с крупными, опытными конкурентами, ваш продукт или услуга должны быть намного лучше их», — считает основатель SpaceX.

Не бойтесь критики

По мнению Маска, критика — источник процветания бизнеса.

«Хорошо продуманная, конструктивная критика вашей работы на вес золота. Вы должны быть заинтересованы в критике, искать ее, особенно у друзей. Обычно близкие люди знают, что не так, но не хотят говорить, чтобы не обидеть», — сказал Маск.

Окружите себя лучшими

Маск отметил, что несмотря на образование в области экономики и физики, он постоянно сталкивается с вопросами, ответы на которые не знает, и спрашивает советы у окружающих его людей. По его мнению, стоит внимательно выслушивать разные позиции, даже если вы не согласны с некоторыми из них.

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