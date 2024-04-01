Маск оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в 20%

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом (ИИ) в 10–20%, пишет Business Insider.

Маск привел такую оценку, выступая на четырехдневном Abundance Summit.

«Я думаю, что есть некоторый шанс, что ИИ положит конец человечеству <…> 10% или 20% или около того», — сказал он.

При этом Маск уверен, что ИИ стоит риска, даже если есть вероятность того, что технология обернется против людей.

Миллиардер также добавил, что, вероятнее всего, позитивный сценарий перевесит негативный.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock