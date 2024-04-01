Маск оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в 20%

Миллиардер и бизнесмен Илон Маск оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом (ИИ) в 10–20%, пишет Business Insider.
Маск привел такую оценку, выступая на четырехдневном Abundance Summit.
«Я думаю, что есть некоторый шанс, что ИИ положит конец человечеству <…> 10% или 20% или около того», — сказал он.
При этом Маск уверен, что ИИ стоит риска, даже если есть вероятность того, что технология обернется против людей.
Миллиардер также добавил, что, вероятнее всего, позитивный сценарий перевесит негативный.
Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно, чтобы построить бренд как Илон Маск, Ричард Брэнсон и Джефф Безос?
- 2 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
- 3 Ad Astra — частная школа Илона Маска. Как она работает и кто может в нее поступить
- 4 «Если мы будем мешать астрономам работать, пусть сделают перерыв»
- 5 Искусственный интеллект, экологическая катастрофа или астероид — сценарии конца света от технологических лидеров и ученых
ВОЗМОЖНОСТИ
01 апреля 2024
01 апреля 2024
03 апреля 2024