Илон Маск опустил стоимость криптовалюты BOB на 30%, заблокировав ее Twitter-аккаунт

Twitter заблокировал аккаунт популярного чат-бота Explain This Bob, на которого было подписано более 400 тыс. человек. Это произошло сразу после того, как Илон Маск назвал криптовалюту проекта (BOB) скамом.

Илон Маск жестко пресек распространение мем-токена Bob Token (BOB), связанного с чат-ботом Explain This Bob. Сразу после комментария CEO Twitter о том, что эта криптовалюта является мошеннической, аккаут проекта был заблокирован. Это привело к резкому снижению цены BOB на 30% и новой волне хейта в адрес Маска.

Пользователи социальной сети указывают на факт того, что BOB полностью децентрализованна и была честно распределена на старте. На фоне блокировки в Twitter распространился хэштег #FREEBOB, который призывает Илона Маска разблокировать аккаунт проекта.

Чат-бот Explain This Bob использовал API ChatGPT-4 для генерации объяснений любых постов, в которых его тегали пользователи. В апреле 2023 года аккаунт стал настолько популярным, что даже Илон Маск написал у себя в Twitter «I love Bob» (я люблю Боба). Впрочем, это не спасло проект от блокировки главой соцсети всего спустя несколько месяцев.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.