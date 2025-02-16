Маск назвал дату выхода «самого умного ИИ на Земле»
Илон Маск заявил, что на следующей неделе состоится релиз «самой умной» нейросети на планете. Несколько дней назад миллиардер пытался купить разработчика ChatGPT OpenAI, но компания ответила отказом.
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В своем X-аккаунте Маск написал, что 17 февраля в 20:00 по тихоокеанскому времени (18 февраля в 7:00 по московскому времени) состоится запуск и презентация третьей версии нейросети Grok.
«Самый умный ИИ на Земле», — такую оценку модели дал основатель xAI.
Grok — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, доступный обладателям премиум-подписки соцсети X, владельцем которой является Илон Маск. Разработкой Grok занимается стартап xAI, основанный Маском летом 2023 года.
При этом в понедельник, 10 февраля глава X сделал предложение о покупке конкурента xAI — компании OpenAI, создавшей самый популярный в мире чат-бот ChatGPT.
Маск вместе с консорциумом инвестором предложил владельцам OpenAI продать компанию за $97,4 млрд. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман отказался от продажи бизнеса и в ответ сообщил, что готов купить X за $9,74 млрд.
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