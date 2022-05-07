Предприниматель Илон Маск подготовил для инвесторов презентацию о развитии Twitter до 2028 года. В ней он обещает, в частности, увеличить годовой доход в пять раз и сократить долю рекламной выручки соцсети, сообщает The New York Times.

Илон Маск дал инвесторам обещание увеличить доход Twitter в пять раз