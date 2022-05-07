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Илон Маск дал инвесторам обещание увеличить доход Twitter в пять раз

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Предприниматель Илон Маск подготовил для инвесторов презентацию о развитии Twitter до 2028 года. В ней он обещает, в частности, увеличить годовой доход в пять раз и сократить долю рекламной выручки соцсети, сообщает The New York Times.

Илон Маск дал инвесторам обещание увеличить доход Twitter в пять раз

Что Маск пообещал инвесторам до 2028 года:

  • увеличить годовой доход компании в пять раз — до $26,4 млрд;
  • снизить долю рекламной выручки в структуре общей с 90% до 45%;
  • нарастить аудиторию до 600 млн человек к 2025 году, и до 931 млн — к 2028-му (сейчас аудитория Twitter насчитывает 217 млн человек);
  • реклама будет приносить $12 млрд, а подписки — почти $10 млрд в 2028 году;
  • число подписчиков Twitter Blue составит 69 млн к 2025 году и 159 млн — к 2028-му;
  • платежный бизнес принесет $15 млн к 2023 году, и $1,3 млрд — к 2028-му;
  • ARPU (средний доход в расчете на одного абонента) увеличится до $30,22 — в 2028 году.

В начале апреля Маск стал владельцем 9,2% Twitter, а уже в конце месяца он договорился о покупке соцсети за $44 млрд. После закрытия сделки Маск станет генеральным директором Twitter.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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