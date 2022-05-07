Илон Маск дал инвесторам обещание увеличить доход Twitter в пять раз

Предприниматель Илон Маск подготовил для инвесторов презентацию о развитии Twitter до 2028 года. В ней он обещает, в частности, увеличить годовой доход в пять раз и сократить долю рекламной выручки соцсети, сообщает The New York Times.
Что Маск пообещал инвесторам до 2028 года:
- увеличить годовой доход компании в пять раз — до $26,4 млрд;
- снизить долю рекламной выручки в структуре общей с 90% до 45%;
- нарастить аудиторию до 600 млн человек к 2025 году, и до 931 млн — к 2028-му (сейчас аудитория Twitter насчитывает 217 млн человек);
- реклама будет приносить $12 млрд, а подписки — почти $10 млрд в 2028 году;
- число подписчиков Twitter Blue составит 69 млн к 2025 году и 159 млн — к 2028-му;
- платежный бизнес принесет $15 млн к 2023 году, и $1,3 млрд — к 2028-му;
- ARPU (средний доход в расчете на одного абонента) увеличится до $30,22 — в 2028 году.
В начале апреля Маск стал владельцем 9,2% Twitter, а уже в конце месяца он договорился о покупке соцсети за $44 млрд. После закрытия сделки Маск станет генеральным директором Twitter.
Фото на обложке: Koshiro K /
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