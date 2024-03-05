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Бывшие топ-менеджеры Twitter подали иск к Илону Маску на $128 млн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бывший глава Twitter Параг Агравал, финансовый экс-директор Нед Сигал, бывший директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде и экс-юрисконсульт Шон Эджетт подали иск к владельцу соцсети Илону Маску о взыскании невыплаченного выходного пособия на сумму более $128 млн. Они утверждают, что были уволены сразу после покупки сервиса.

Бывшие топ-менеджеры Twitter подали иск к Илону Маску на $128 млн

В иске говорится, что предприниматель «ложно обвинил их в ненадлежащем поведении» и вынудил уйти из компании. Перед этим топ-менеджеры подали на Маска в суд, пишет Reuters.

При увольнении новый владелец соцсети отказал бывшим руководителям в выходном пособии. Из иска следует, что каждому из топ-менеджеров причиталась годовая зарплата и «сотни тысяч опционов на акции».

Компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Илон Маск приобрел ее осенью 2022 года. Сделка оценивалась в $44 млрд.

  • В декабре 2022 года выручка и чистая прибыль платформы Twitter снизились на 40% в годовом выражении. Аналитики связали падение с оттоком рекламодателей из соцсети после прихода в компанию Илона Маска.
  • Чтобы снизить расходы на бизнес, Илон Маск сократить штат компании на 50%. Волна увольнений в феврале 2023 году стала уже восьмой с момента покупки соцсети американским миллиардером. 

Фото на обложке: photosince / Shutterstock

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