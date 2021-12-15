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Илона Маска назвали «человеком года» второй раз за год

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал «человеком года» второй раз за год. Ранее это звание мультимиллиардеру присвоил журнал Time, теперь — Financial Times. Газета в частности отметила вклад Маска в развитие автомобилестроения, а также в популяризацию криптовалют.

Илона Маска назвали «человеком года» второй раз за год

О присвоении Илону Маску звания «человек года» газета Financial Times рассказала на своем сайте. 

Редакторы газеты отметили достижения мультимиллиардера в индустрии производства автомобилей, сказав, что он уже радикальным образом ее изменил. Financial Times в частности подчеркнули, что деятельность Илона Маска будет иметь последствия для государственных правительств, инвесторов и климата.

Кроме того, редакторы газеты оценили вклад Маска в популяризацию криптовалют в интернете, его усилия в развитии космической отрасли, а также активность в социальных сетях.

13 декабря своего «человека года» назвал журнал Time — им тоже стал Илон Маск. По словам редакторов журнала, Маск «запускает спутники и укрощает Солнце», а по одному щелчку его пальцев фондовые рынки взлетают и падают.

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Фото на обложке: Time.com

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