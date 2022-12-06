Против компании Маска Neuralink начали федеральное расследование — Reuters

Компания Илона Маска Neuralink попала под подозрение в жестоком обращении с животными во время испытаний, выяснило агентство Reuters. В настоящее время ведется расследование.
На прошлой неделе Маск заявил, что Neuralink завершает создание технологии по внедрению в мозг специального чипа, позволяющего пользоваться гаджетами без помощи рук. Предприниматель анонсировал тесты на людях уже в ближайшие полгода.
Как утверждают собеседники Reuters, текущие эксперименты на подопытных животных Neuralink проводит в ускоренном темпе из-за давления Маска. Испытания проходят в плохих условиях, а сами животные в результате тестов чувствуют боль и часто погибают.
Агентство проанализировало документы компании и пообщалось с ее бывшими сотрудниками. Полученная информация свидетельствует о том, что ускорение разработок приводит к неудачным экспериментам. В связи с этим компании приходится использовать все больше животных для тестов.
По подсчетам Reuters, в стенах Neuralink с 2018 года погибло около 1,5 тыс. животных, включая 280 овец. Источники издания оценили эти данные как приблизительные, поскольку компания не ведет записей об убитых животных.
Фото на обложке: unoL /
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