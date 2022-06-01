Илон Маск запретил сотрудникам Tesla работать на удаленке

Согласно письму, все, кто хочет работать дистанционно, могут сделать это при условии нахождения в офисе «как минимум 40 часов в неделю». Те, кто против, могут покинуть компанию.

«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — сообщается в письме. Исключения из правила будут согласовываться самим Маском.

Предприниматель заявил, что офис Tesla должен являться «главным местом для работы», а не «удаленным филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. Это значит, что если, например, сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать находясь там, а не в соседнем штате.

Скриншот письма появился в соцсетях, некоторые пользователи присылали его самому Маск в Twitter. Глава Tesla не уточнил, подлинно ли оно, но на вопрос «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией», ответил, что они «могут притвориться, что работают в другом месте».

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