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Илон Маск запретил сотрудникам Tesla работать на удаленке

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Глава Tesla Илон Маск направил сотрудникам компании письмо с запретом удаленной работы, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.

Согласно письму, все, кто хочет работать дистанционно, могут сделать это при условии нахождения в офисе «как минимум 40 часов в неделю». Те, кто против, могут покинуть компанию.

Илон Маск запретил сотрудникам Tesla работать на удаленке

«Это меньше, чем мы требуем от рабочих на фабриках», — сообщается в письме. Исключения из правила будут согласовываться самим Маском.

Предприниматель заявил, что офис Tesla должен являться «главным местом для работы», а не «удаленным филиалом» для тех, чьи обязанности с ним не связаны. Это значит, что если, например, сотрудник отвечает за HR на фабрике, он должен работать находясь там, а не в соседнем штате.

 

Скриншот письма появился в соцсетях, некоторые пользователи присылали его самому Маск в Twitter. Глава Tesla не уточнил, подлинно ли оно, но на вопрос «что делать тем, кто считает офис устаревшей концепцией», ответил, что они «могут притвориться, что работают в другом месте».

Фото на обложке: Unsplash

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