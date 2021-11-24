Илон Маск продал первый пакет акций Tesla на этой неделе после небольшого перерыва за $1,05 млрд

Основатель Tesla Илон Маск возобновил продажу акций компании, принадлежащих ему, после небольшого перерыва. Первый пакет акций на этой неделе Маск продал 23 ноября.

Миллиардер продал 934 тыс. акций после исполнения опциона на покупку 2,15 млн бумаг, свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. За эти акции Маск выручил $1,05 млрд.

Маск распродает акции производителя элеткрокаров, чтобы выполнить налоговые обязательства. Ранее глава Tesla запустил опрос в Twitter, в котором спросил пользователей, стоит ли ему продать 10% из принадлежащих ему акций компании, чтобы уплатить налоги. Он подчеркивал, что продажа акций является единственным способом платить налоги.

С 8 ноября, когда Маск опубликовал опрос, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, он реализовал уже 9,2 млн бумаг на сумму $9,85 млрд. Чтобы достичь цели, ему придется продать 17 млн акций компании. Таким образом, Маску осталось продать порядка 7,8 млн акций Tesla.

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