Илон Маск продал акции Tesla еще на $963 млн

Основатель Tesla Илон Маск 9 декабря 2021 года продал акции компании на $963 млн. Всего с ноября миллиардер продал уже порядка 11 млн ценных бумаг производителя электрокаров.
Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Маск 9 декабря 2021 года продал более 934 тыс. акций на $963 млн, исполнив опцион на покупку почти 2,2 млн акций.
Миллиардер в ноябре обещал продать 10% принадлежащих ему акций производителя электрокаров. Для достижения этой цели ему нужно продать 17 млн акций. Всего, начиная с ноября, бизнесмен реализовал почти 11 млн ценных бумаг. Таким образом ему остается продать примерно 6 млн акций
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Фото на обложке: DW labs Incorporated /
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