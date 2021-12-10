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Илон Маск продал акции Tesla еще на $963 млн

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель Tesla Илон Маск 9 декабря 2021 года продал акции компании на $963 млн. Всего с ноября миллиардер продал уже порядка 11 млн ценных бумаг производителя электрокаров.

Илон Маск продал акции Tesla еще на $963 млн

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США Маск 9 декабря 2021 года продал более 934 тыс. акций на $963 млн, исполнив опцион на покупку почти 2,2 млн акций.

Миллиардер в ноябре обещал продать 10% принадлежащих ему акций производителя электрокаров. Для достижения этой цели ему нужно продать 17 млн акций. Всего, начиная с ноября, бизнесмен реализовал почти 11 млн ценных бумаг. Таким образом ему остается продать примерно 6 млн акций

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Фото на обложке: DW labs Incorporated / Shutterstock

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