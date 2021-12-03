Илон Маск продал акции Tesla более чем на $1 млрд

Основатель Tesla Илон Маск совершил первую продажу акций компании в декабре, снова сократив свою долю. Миллиардер 2 декабря 2021 года продал ценные бумаги производителя электрокаров более чем на $1 млрд.
Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене $6,24 за бумагу, а затем продал чуть более 934 тыс. ценных бумаг по цене от $1058 до $1112, свидетельствуют данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
С начала ноября 2021 года Маск исполнил опционы на покупку 10,7 млн акций, после чего продал 10,1 млн акций за примерно $10,9 млрд.
Глава Tesla продает акции компании, чтобы выполнить налоговые обязательства. 8 ноября Маск запустил опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети.
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Фото: Samuel Corum/Bloomberg
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