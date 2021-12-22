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Илон Маск заявил, что уже продал 10% своего пакета акций Tesla

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что продал достаточно акций компании, чтобы выполнить свое обещание по продаже 10% бумаг, принадлежащих ему.

Илон Маск заявил, что уже продал 10% своего пакета акций Tesla

«Я продал достаточно акций, чтобы дойти до 10%-ной цели с учетом реализации опционов, и здесь я старался быть предельно точным»,— сообщил Маск в интервью сайту Babylon Bee.

Миллиардер в ноябре обещал пользователям Twitter продать 10% принадлежащих ему акций производителя электрокаров чтобы заплатить налоги. С тех пор глава Tesla приступил к продаже ценных бумаг. Накануне миллиардер заявил, что заплатит в 2021 году $11 млрд налогов.

В общей сложности Маск продал акции более чем на $14 млрд. Однако, вместе с тем он реализовал опционы на покупку 16,4 млн акций по цене $6,24 за бумагу. В результате количество принадлежащих ему акций Tesla увеличилось.

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Фото на обложке: Nadezda Murmakova / Shutterstock

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