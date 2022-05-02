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Илон Маск дал советы держателям акций

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск дал своим подписчикам в Twitter советы по поведению на фондовых рынках. По словам предпринимателя, людям стоит покупать акции компаний, которым они доверяют.

Илон Маск дал советы держателям акций

Твит Маска

«Покупайте акции нескольких компаний, которые производят продукты и услуги, в которые *вы* верите. Продавайте только в том случае, если вы считаете, что их продукты имеют тенденцию к ухудшению. Не паникуйте, когда это делает рынок. Это сослужит вам хорошую службу в долгосрочной перспективе», — написал Маск.

Твит главы Tesla был опубликован после собрания акционеров Berkshire Hathaway, на котором Уоррен Баффет делился успехами своей компании и обсуждал ситуацию на современных фондовых рынках.

Это не первый случай, когда Илон Маск дает советы по инвестициям. В марте бизнесмен написал, что «лучше владеть физическими вещами, такими как дом или акции компании», чем долларами, «когда инфляция высока».

Фото на обложке: Unsplash

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