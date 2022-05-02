Илон Маск дал советы держателям акций

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск дал своим подписчикам в Twitter советы по поведению на фондовых рынках. По словам предпринимателя, людям стоит покупать акции компаний, которым они доверяют.
«Покупайте акции нескольких компаний, которые производят продукты и услуги, в которые *вы* верите. Продавайте только в том случае, если вы считаете, что их продукты имеют тенденцию к ухудшению. Не паникуйте, когда это делает рынок. Это сослужит вам хорошую службу в долгосрочной перспективе», — написал Маск.
Твит главы Tesla был опубликован после собрания акционеров Berkshire Hathaway, на котором Уоррен Баффет делился успехами своей компании и обсуждал ситуацию на современных фондовых рынках.
Это не первый случай, когда Илон Маск дает советы по инвестициям. В марте бизнесмен написал, что «лучше владеть физическими вещами, такими как дом или акции компании», чем долларами, «когда инфляция высока».
Фото на обложке: Unsplash
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