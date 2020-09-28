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Илон Маск признал, что компания Tesla переоценена

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Акции Tesla выросли более чем на 400% в этом году. Гендиректор компании Илон Маск отметил, что сейчас компания возможно переоценена, но через 5 лет она будет стоить еще больше. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на интервью Маска в подкасте New York Times.

Илон Маск признал, что компания Tesla переоценена
«Tesla может быть переоценена сегодня, но я думаю, что через 5 лет она будет стоить больше», — сказал Маск.
Новость дополняется.

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