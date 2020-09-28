Акции Tesla выросли более чем на 400% в этом году. Гендиректор компании Илон Маск отметил, что сейчас компания возможно переоценена, но через 5 лет она будет стоить еще больше. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на интервью Маска в подкасте New York Times.

Илон Маск признал, что компания Tesla переоценена