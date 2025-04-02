Трамп сообщил своему окружению о скором уходе Маска с поста главы DOGE — Politico

Некоторые американские госслужащие и сторонники Трампа разочарованы непредсказуемостью Маска и воспринимают его как «политическую обузу», пишет Politico. Однако один из высокопоставленных источников издания предположил, что после ухода из DOGE Маск получит роль «неофициального советника» американского президента.

Когда Маск может покинуть свой пост? Другой источник Politico предположил, что отстранение Маска может совпасть по времени с окончанием 130-дневного периода, в течение которого он может занимать свой пост «особого госслужащего». Этот 130-дневный срок предположительно истекает в конце мая или начале июня. При этом в начале недели Трамп заявил, что оставил бы Маска на его посту как можно дольше, но уточнил, что предприниматель также должен управлять своим бизнесом.

В свою очередь, Маск в интервью Fox News на прошлой неделе в ответ на вопрос о возможности его ухода с поста главы DOGE заявил, что миссия департамента к концу его срока будет выполнена. «Я думаю, что к концу срока мы выполним основную часть работы, которая необходима для сокращения дефицита [госбюджета] на $1 трлн», — заявил предприниматель.

В начале марта Politico со ссылкой на источники сообщило о «первом значительном шаге» Трампа по ограничению полномочий Маска. В частности, американский президент на встрече с министрами заявил, что DOGE может давать рекомендации, но не увольнять госслужащих в одностороннем порядке.

Действия DOGE подверглись критике представителям обеих американских партий из-за увольнения Маском десятков тысяч госслужащих, а федеральный судья и председатель федерального совета по госслужбе пришли к выводу, что увольнения не были связаны с качеством работы госслужащих и, возможно, нарушили законодательство.

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