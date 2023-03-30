Аккаунт Илона Маска в Twitter попал в Книгу рекордов Гиннеса

Twitter-аккаунт владельца соцсети Илона Маска стал самым читаемым в мире.
Ранее больше всего подписчиков было у экс-президента США Барака Обамы. На момент публикации на Маска подписан 133,081,381 пользователь. У бывшего главы Белого дома 133,041,951 подписчик. На результат предпринимателя обратили внимание авторы рейтинга Книги рекордов Гиннеса.
В феврале пользователи платформы заметили, что соцсеть начала предлагать в лентах преимущественно твиты Маска. В разделе «Для вас» у многих людей постоянно всплывали публикации миллиардера. До этого Маск жаловался, что 95% его записей «не доставлялись» пользователям.
Маск купил Twitter осенью 2022 года за $44 млрд. Но когда в марте бизнесмен предложил сотрудникам акции в качестве вознаграждения, бонус основывался на оценке компании в $20 млрд.
Возглавив Twitter, Маск провел многочисленные реформы: от увольнения существенной части коллектива до разработки концепции Twitter 2.0 и идей создания финансовых инструментов внутри соцсети.
Фото на обложке: Potashev Aleksandr /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как отключить уведомления и скрыть публикации из ленты в LinkedIn, Twitter и других соцсетях
- 2 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 3 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 5 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
ВОЗМОЖНОСТИ
30 марта 2023
30 марта 2023
31 марта 2023