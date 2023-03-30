Аккаунт Илона Маска в Twitter попал в Книгу рекордов Гиннеса

Ранее больше всего подписчиков было у экс-президента США Барака Обамы. На момент публикации на Маска подписан 133,081,381 пользователь. У бывшего главы Белого дома 133,041,951 подписчик. На результат предпринимателя обратили внимание авторы рейтинга Книги рекордов Гиннеса.

В феврале пользователи платформы заметили, что соцсеть начала предлагать в лентах преимущественно твиты Маска. В разделе «Для вас» у многих людей постоянно всплывали публикации миллиардера. До этого Маск жаловался, что 95% его записей «не доставлялись» пользователям.

Маск купил Twitter осенью 2022 года за $44 млрд. Но когда в марте бизнесмен предложил сотрудникам акции в качестве вознаграждения, бонус основывался на оценке компании в $20 млрд.

Возглавив Twitter, Маск провел многочисленные реформы: от увольнения существенной части коллектива до разработки концепции Twitter 2.0 и идей создания финансовых инструментов внутри соцсети.

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