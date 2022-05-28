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Американский биржевой регулятор расследует покупку акций Twitter Илоном Маском

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование касательно раскрытия Илоном Маском информации о покупке крупного пакета акций Twitter. Регулятор сомневается, что бизнесмен уведомил о своем решении за 10 дней, как это положено по закону.

Американский биржевой регулятор расследует покупку акций Twitter Илоном Маском

4 апреля стало известно, что глава Tesla и SpaceX стал владельцем 9,2% акций социальной сети Twitter. Как отмечает SEC в письме от 4 апреля, «не похоже», что Маск сообщил о приобретении в 10-дневный срок. 

Кроме того, для раскрытия информации миллиардер выбрал форму для пассивных инвесторов, неподходящую в случае Маска. Регулятор также попросил предпринимателя уточнить, правда ли его заявка поступила с опозданием.

Комиссия решила опубликовать письмо почти двухмесячной давности лишь недавно, и The Verge считает, что у SEC почти не осталось возможности довести расследование до конца — слишком много событий произошло вокруг покупки Twitter с 4 апреля.

В конце апреля Илон Маск договорился о покупке платформы за $44 млрд, но в середине мая приостановил сделку из-за подозрений соцсети в большом количестве фейковых аккаунтов. На днях стало известно об иске инвесторов в отношении бизнесмена — Маска обвиняют в намеренном снижении стоимости акций компании путем проверки Twitter на количество спам-аккаунтов.

Фото: DCStockPhotography / Shutterstock

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